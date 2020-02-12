Социологи выявили недоверие россиян к онлайн-аптекам

Онлайн-покупки лекарств совершает примерно лишь каждый седьмой россиянин, показал опрос Левада-центра, проведенный по просьбе «ФВ».

Социологи опросили россиян на тему отношения к онлайн-покупкам лекарств. В репрезентативную выборку вошли 1603 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование прошло с 23 по 29 января. Копия его итогов есть у «ФВ».

За последний год 14,9% респондентов воспользовались онлайн-сервисами по заказу лекарств (9,3% — безрецептурные лекарства, 3,1% — рецептурные, 2,5% — БАД).

Треть граждан (32,4%) предпочли стационарные аптеки.

Причины выбора

Три популярных ответа от группы респондентов, которые предпочли офлайн онлайну: быстрота (13,4%) совершения покупок в традиционных аптеках, недоверие к онлайну (8,1%) и риски наткнуться на фальсификат (6,5%).

Под скоростью и легкостью покупок в традиционных аптеках респонденты подразумевают повседневные лекарства, полагает руководитель исследований Levada Lab Степан Гончаров. Такие препараты доступны по схожим ценам в онлайне и офлайне.

Чаще остальных покупки в традиционных аптеках совершают респонденты старшего возраста, добавил социолог: 37% респондентов старше 55 лет покупают лекарства в обычных аптеках (в среднем 32%).

В онлайн покупатели идут за препаратами, которые трудно найти у «классиков»; 4,2% опрошенных совершают покупки в Сети, потому что там есть необходимые лекарства, еще 8,4% привлекают более низкие цены.

Но недоверие к интернет-покупкам препаратов и риск столкнуться с фальсификатом при покупках в онлайн, по-прежнему преобладает в ответах россиян. «Оба фактора говорят о том, что покупатели не чувствуют себя в достаточной мере защищенными», — заключил Гончаров.

Тем не менее, многие опрошенные ищут информацию о лекарствах в интернете. 21,6% респондентов интересуется описанием препаратов, 21,3% — инструкцией, 15,9% — стоимостью в аптеках, 15,2% — аналогами, 13,6% — отзывами покупателей.

Оксана Баранова

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