Коронавирус не станет серьезным препятствием для поставок фармсубстанций

Пятьдесят процентов респондентов предсказали менее значительно влияние вируса на поставки; и совсем небольшое количество участников исследования не ожидали никакого срыва поставок.

Компания Cardinal Health («Кардинал Хелс») обеспечивает, помимо прочего, логистику поставок фармпродукции – и эта роль позволяет ей делать более или менее аргументированные прогнозы относительно сценариев развития ситуации с поставками АФИ под влиянием коронавируса.

Во время недавней телеконференции с инвесторами генеральный директор Cardinal Майк Кауфманн признал риск срыва поставок АФИ, но одновременно выразил уверенность в возможности принятия мер для снижения этой угрозы.

В отсутствие точной информации о положении дел у конкурентов Cardinal, по словам г-на Кауфманна, может только продолжать работу по дальнейшему обеспечению производства и отгрузок продукции, которая находится в сфере управления компании.

В условиях неопределенности с продолжительностью потенциального влияния коронавируса Cardinal провела анализ возможного срыва поставок по каждому препарату, находящемуся под ее управлением, а также анализ того, как нехватка лекарств может повлиять на системы здравоохранения различных стран.

По результатам проведенного анализа в компании Cardinal определили препараты, являющиеся одновременно жизненно важными и уязвимыми. Соответственно, ведется работа по обеспечению увеличения производства этих препаратов и создания их запасов на случай срывов поставок.

По мнению эксперта из компании Cardinal, с учетом текущего объема поставок и прочности самой цепочки поставок можно прогнозировать, что отрасль устоит под влиянием вируса. Однако, добавил г-н Кауфманн, необходимо внимательно следить за ситуацией, поскольку неизвестно, как долго будут действовать угрозы, связанные с распространением коронавируса.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik