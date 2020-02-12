«Почта России» поставит товары с iHerb Коронавирус не станет серьезным препятствием для поставок фармсубстанций » Минздрав закупает противовирусные и противоопухолевые препараты Минздрав России объявил аукционы на поставку лекарств противовирусных препаратов зидовудин + ламивудин и фосампренавир, а также противоопухолевого препарата даратумумаб. Минздрав России объявил аукционы на поставку препаратов в рамках реализации постановления Правительства РФ от 28.12.2016 № 1512 «Об утверждении Положения об организации обеспечения лиц, инфицированных, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, антивирусными лекарственными препаратами для медицинского применения и Положения об организации обеспечения лиц, больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами для медицинского применения». – зидовудин + ламивудин, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 300 мг + 150 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 469 134 447,30 руб. Прием заявок заканчивается: 27.02.2020. – фосампренавир, таблетки, покрытые оболочкой, и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой 700 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 317 640 375,36 руб. Прием заявок заканчивается: 27.02.2020. В рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» закупается препарат: – даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл Начальная (максимальная) цена контракта: 977 405 026,94 руб. Прием заявок заканчивается: 27.02.2020. Елена Сидорова

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