«Почта России» поставит товары с iHerb

Заказ можно будет получить в любом из 42 тыс. почтовых отделений, пишет газета «Ведомости». iHerb продает витамины, биологически активные добавки и товары для здоровья. Он поставляет товары в 150 стран мира.

Раньше товары, заказанные на iHerb покупателями из России, доставляли сервисы Pony Express и Boxberry. Несколько лет назад у «Почты России» действовал договор с DHL Global. Это был смешанный канал доставки, через который можно было заказывать товары, в том числе и на маркетплейсе iHerb.

Как писал «ФВ», в январе 2020 года Ульяновский областной суд обязал iHerb удалить приложение интернет-магазина. Решения добилась Засвияжская районная прокуратура, по данным которой в продукции iHerb «содержатся консерванты или растения, запрещенные для использования в составе любых детских продуктов».

Засвияжским районным судом Ульяновска рассматривалось два иска против iHerb.

Первый иск касался требования блокировки сайта iHerb до приведения ассортимента в соответствие с действующим законодательством. В декабре 2018 года суд рассматривал дело о незаконной информации на сайте компании. В продукции интернет-магазина нашли запрещенные законами России и ЕАЭС вещества.

Второй иск касался блокировки мобильных приложений iHerb. Прокуратура Ульяновской области представила суду экспертизу. В ней более 100 продуктов iHerb признаются не соответствующими нормам технического регламента Таможенного союза — ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».

Судебное заседание по второму иску прошло 31 января 2018 года. Суд постановил закрыть доступ к перечню продуктов из материалов дела, удалив ссылки в фирменных приложениях iOS и Android.

Решение суда представители iHerb оспорили в августе 2019 года. Интернет-магазин выиграл — иск Засвияжской прокуратуры отклонил Ульяновский суд первой инстанции.

Но прокуратура подала на апелляцию, которую на этот раз областной суд удовлетворил.

Фото: facebook.com/ruspost

Елена Сидорова

Оксана Баранова

pharmvestnik