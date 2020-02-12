АКИТ предложил легализовать онлайн-торговлю рецептурных препаратов в 2020 году

АКИТ планирует создать систему электронных рецептов и ввести обязательную индивидуальную маркировку лекарственных средств. Это позволит контролировать оборот лекарств, реализуемых через интернет.

Правительственный законопроект о легализации розничной торговли безрецептурными лекарственными препаратами в Сети, внесен в Госдуму в октябре 2017 года. В нем есть пункт о реализации рецептурных препаратов с 1 января 2022 года.

АКИТ предлагает начать онлайн -продажи лекарств по рецептам на два года раньше. Организация предложила пересмотреть установленный срок при условии обязательного использования электронных рецептов.

Михаил Нестёркин

pharmvestnik