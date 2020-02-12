ОНФ предложил централизировать закупки незарегистрированных лекарств

Опыта ввоза клобазама, ректального диазепама, мидазолама, фенобарбитала по схеме «под конкретных пациентов» показал, что такая схема затягивает сроки обеспечения препаратами. На это указала Федермессер на круглом столе «Региональные программы развития паллиативной медицинской помощи 2020—2024».

ОНФ предложил региональным органам здравоохранения ежегодно направлять в Минздрав заявку на централизованную закупку и ввоз в страну незарегистрированных лекарств. В заявку на основе предложений главных внештатных специалистов могут входить не только наркотические и психотропные, но и другие востребованные лекарства.

На основании полученных заявок Минздрав и / или Минпромторг утверждают квоты на ввоз препаратов. Ввоз осуществляется Московским эндокринным заводом.

Гендиректор ФГУП «Московский эндокринный завод» Михаил Фонарев подтвердил готовность предприятия стать единственным оператором по ввозу незарегистрированных препаратов в Россию.

Римма Шевченко

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