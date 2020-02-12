Онкобольной из Самары выдали упаковку лекарства после вмешательства Бастрыкина

Жительница Самары с раком легкого Ирина Новикова 11 февраля рассказала на своей странице в Facebook о том, что получила препарат Tagrisso. Новикова была вынуждена каждый день ездить вместе со своим маленьким ребенком в онкодиспансер для того, чтобы получить одну таблетку выписанного ей жизненно важного препарата. «Это не лечение, а выматывание, приближение конца», – писала она.
За день до этого, 10 февраля, глава СКР Александр Бастрыкин поручил самарскому управлению разобраться и отчитаться о результатах расследования и принятых процессуальных решениях.
Утром 11 февраля Следственный комитет Самарской области сообщил о доследственной проверке по публикациям СМИ. Следователи решили проверить законность применения норм регионального законодательства об обеспечении граждан льготными лекарствами.
На запрос «Фармацевтического вестника» по проблеме Новиковой ранее ответили региональные управления Росздравнадзора и Министерства здравоохранения. Чиновники объясняли: препарат, который назначен пациентке ее лечащим врачом, был включен в перечень ЖНВЛП с 1 января 2020 года. Провести его закупку в январе не успели. Чтобы не оставлять женщину без лекарственной терапии, врачебная комиссия приступила к лечению препаратом в рамках дневного стационара по программе ОМС.
Новиковой пообещали: как только лекарство будет закуплено, она сможет получить его по льготе, и необходимость ездить в диспансер ежедневно отпадет. То есть законодательство нарушено не было, сообщил РЗН в своем ответе на запрос ФВ.
Екатерина Погонцева
pharmvestnik