Онкобольной из Самары выдали упаковку лекарства после вмешательства Бастрыкина

За день до этого, 10 февраля, глава СКР Александр Бастрыкин поручил самарскому управлению разобраться и отчитаться о результатах расследования и принятых процессуальных решениях.

Утром 11 февраля Следственный комитет Самарской области сообщил о доследственной проверке по публикациям СМИ. Следователи решили проверить законность применения норм регионального законодательства об обеспечении граждан льготными лекарствами.

На запрос «Фармацевтического вестника» по проблеме Новиковой ранее ответили региональные управления Росздравнадзора и Министерства здравоохранения. Чиновники объясняли: препарат, который назначен пациентке ее лечащим врачом, был включен в перечень ЖНВЛП с 1 января 2020 года. Провести его закупку в январе не успели. Чтобы не оставлять женщину без лекарственной терапии, врачебная комиссия приступила к лечению препаратом в рамках дневного стационара по программе ОМС.

Новиковой пообещали: как только лекарство будет закуплено, она сможет получить его по льготе, и необходимость ездить в диспансер ежедневно отпадет. То есть законодательство нарушено не было, сообщил РЗН в своем ответе на запрос ФВ.

Екатерина Погонцева

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