Минимальную долю закупок отечественного медоборудования согласуют с экспертами

Министерство промышленности и торговли РФ представило проект поправок к 44-ФЗ «О контрактной системе», посвященный минимальной доле закупок продукции отечественного производства. Заказчики получат право устанавливать ограничения для иностранных товаров для выполнения нормы, а снимать их будут в случае, если на конкурс дважды не вышли российские поставщики. По словам вице-премьера Юрия Борисова, минимальная доля в каждой отрасли будет устанавливаться правительством отдельно после экспертной оценки рынка. Ранее Минпромторг анонсировал квоту на уровне 50%.

Как следует из опубликованного документа, госзаказчикам вменят в обязанность выполнение минимальной доли закупок, которую, в свою очередь, будет устанавливать Правительство РФ. Для этого при проведении аукциона организатор закупки получит право установить ограничение в отношении товара, происходящего из иностранного государства. Снять ограничение получится в случае, если ни на первичную закупку, ни после продления сроков приема заявок на аукцион не выйдет ни один поставщик с российской продукцией. При этом заказчики будут ежегодно до 1 апреля отчитываться о выполнении минимальной доли закупок российской продукции, а в случае недостижения показателей обязаны представить обоснование невозможности достижения требуемой квоты закупок.

Порядок формирования начальной максимальной цены контракта, отчета и обоснования будет утверждать Правительство РФ отдельным нормативным актом.

Проект был разработан Минпромторгом по поручению вице-премьера Юрия Борисова. По словам вице-премьера, первоначально предполагалось ввести требование на закупку не менее 50% отечественной продукции от всей номенклатуры государственных закупок, которые торгуются на аукционах. «Но для конкретных отраслей промышленности будут введены свои собственные квоты», – подчеркнул он, добавив, что минимальные цифры по отраслям будут определены после анализа рынка и экспертной оценки.

Предполагается, что после вступления поправок в силу поддержку получат отечественные производители, в том числе предприятия ОПК, выпускающие высокотехнологичную гражданскую продукцию, а заказчики лишатся возможности «использовать характеристики иностранной продукции» при закупках по нацпроектам.

В ноябре 2018 года Минпромторг начал разработку законопроекта, согласно которому предприятия ОПК, которые наладят выпуск гражданской высокотехнологичной продукции по программе конверсии, в том числе в области здравоохранения, получат преференции со стороны государства. Среди предлагаемых ведомством мер – снижение минимального объема инвестиций по специнвестконтракту, снятие ограничений объема продукции, по которой предприятие может стать единственным поставщиком, и внесение изменений в закон «О закупках» для получения приоритета на рынке госзаказа для «государственной и социально значимой» гражданской продукции.

В конце января 2020 года глава Департамента стратегического развития и корпоративной политики Минпромторга РФ Алексей Ученов сообщил, что в ходе реализации нацпроектов планируется закупить не менее половины продукции отечественного производства – на 3,2 трлн рублей из 6,2 трлн рублей, при этом в качестве целевого индикатора для предприятий ОПК установлена цифра в 1,4 трлн рублей.