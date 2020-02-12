Порядок ввоза незарегистрированных лекарств в РФ нуждается в существенной доработке

Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) выдвинули ряд замечаний к проекту постановления правительства о порядке ввоза в Россию конкретной партии незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, размещенному для общественного обсуждения на regulation.gov.ru.

По мнению эксперта проекта ОНФ «Регион заботы», юриста Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Анастасии Ждановой, к недостаткам проекта документа относится разрешение ввоза только для пациентов, у которых уже определены медицинские показания к незарегистрированным лекарственным препаратам. Такая схема делает срок с момента, когда у пациента определены показания к применению незарегистрированного препарата, до фактического получения им препарата очень долгим. Эксперт указала и на другие пробелы проекта постановления.

Предлагаемый порядок распространяется только на наркотические и психотропные лекарственные препараты. На самом деле потребность в незарегистрированных препаратах намного шире. Так, у многих детей, получающих паллиативную медицинскую помощь, существует потребность в незарегистрированных лекарствах, не являющихся наркотическими или психотропными, – фенитоине (инъекционная форма), этосуксимиде (сироп), сультиаме, стирипентоле, вигабатрине, альгиноре, трамале в каплях.

Кроме того, обозначенный в документе порядок не регулирует использование незарегистрированных лекарственных препаратов пациентами, которые получают помощь в стационарах, не решает остро стоящую проблему централизованного обеспечения такими препаратами онкологических пациентов. Преимуществом указанного проекта эксперты назвали то, что для назначения незарегистрированного лекарственного препарата теперь не требуется заключение консилиума врачей федеральной медицинской организации, через который ранее проходили все пациенты.

gmpnews