Novo Nordisk инвестирует 800 млн датских крон в расширение производства в Калуннборге

Компания Novo Nordisk объявила о планах инвестировать 800 млн датских крон в модернизацию и расширение производственных мощностей на своей производственной площадке в городе Калуннборг (Дания).

Производственная площадка, которая в настоящий момент выпускает ряд продуктов для лечения сахарного диабета, будет модернизирована и расширена дабы обеспечить дальнейшее производство этих продуктов, а также продуктов для лечения диабета следующего поколения. Ожидается, что проект будет завершен в 2022 году.

«Эти инвестиции в производственные мощности подчеркивают наше стремление продолжать укреплять присутствие компании в Дании и Калуннборге. Сегодня мы производим около половины мирового инсулина в Калуннборге, где мы присутствуем уже 50 лет. Только с начала тысячелетия мы инвестировали более 16 млрд датских крон в эти объекты, которые являются краеугольным камнем нашей глобальной производственной сети», — сказал Майкл Халлгрен (Michael Hallgren), старший вице-президент по производству Novo Nordisk в Калуннборге.

Основанная в 1969 году производственная площадка сегодня занимает 1 200 000 квадратных метров, на ней работают более 3 000 человек. Помимо лекарственных средств для лечения сахарного диабета, на заводе в Калуннборге производится и ряд биофармацевтических препаратов.

gmpnews