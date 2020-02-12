FIP представила Руководство для фармацевтов и работников аптек в условиях работы с 2019-nCoV

Международная фармацевтическая федерация (International Pharmaceutical Federation – FIP) подготовила Руководство для фармацевтов и работников аптек о мерах безопасности и правилах работы в условиях распространения коронавируса 2019-nCoV. Документ доступен на русском языке. По мере поступления дополнительной информации Руководство будет обновляться.

Цель Руководства – предоставить соответствующую информацию и рекомендации по вспышкам коронавирусов — в частности, по новому коронавирусу 2019-nCoV — фармацевтам и работникам аптек, как в контексте первичной медико-санитарной помощи, так и в больничных условиях, а также фармацевтам, работающим в качестве клинических биологов в медицинских аналитических лабораториях, и предложить набор справочных материалов.

Как сказано в документе, коронавирусные инфекции можно предотвратить и остановить вспышку при активном участии лиц, принимающих решения, медицинских работников, средств массовой информации и общественности, как это было продемонстрировано во время предыдущих вспышек коронавирусной инфекции, таких как в 2003 году с SARS-CoV или в 2012 году с MERS-CoV.

В приложении к Руководству есть перечень основных лекарственных средств для лечения инфекций 2019-NCoV.

gmpnews