Новосибирское предприятие запустило производство медицинских масок

В Новосибирске запустили линию производства медицинских защитных масок после заявления регионального Минздрава о дефиците такой продукции. Об этом сообщил глава областного Минпромторга Андрей Гончаров на совещании в правительстве 10 февраля.

«Линия запущена в тестовом режиме, завтра (11 февраля — прим. ред.) будет запущена полноценно», — цитирует ТАСС слова Гончарова.

Производство будет идти круглосуточно в три смены. Линия имеет мощность от 60 тыс. до 80 тыс. масок в день. Ранее министр промышленности и торговли Денис Мантуров сообщал, что сейчас российские предприятия, выпускающие маски, работают с нагрузкой 130% и производят в сумме почти 900 тыс. штук в сутки.

Производством займется компания «Медсклад», которая специализируется на выпуске одноразовой медицинской одежды и других расходных материалов.

gmpnews