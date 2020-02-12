Суд оштрафовал аптеку «Аполлон» на 100 тыс. рублей за продажу подросткам миорелаксанта

Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил иски Азовской межрайонной прокуратуры и ТО Росздравнадзора 6 и 10 февраля соответственно, сообщается на сайте «Электронное правосудие». Также аптеке грозит ответственность за обращение контрафактного препарата по второму иску регулятора.

Трое подростков в коме были госпитализированы в Азовскую ЦРБ с отравлением неясной этиологии (наркотическое) в ноябре 2019 года. Позже проверка установила, что они приняли миорелаксант «Баклосан», который их приятель приобрел в аптеке «Аполлон». Две баночки с 100 таблетками обошлись покупателю в 700 рублей, чек при покупке ему не выдали, рецепт на препарат не спросили.

Прокуратура квалифицировала это как грубое нарушение лицензионных требований и обратилась в суд с иском о привлечении аптеки и ее директора к административной ответственности. 12 декабря мировой суд оштрафовал руководителя «Аполлона» на 5 тыс. руб., а 6 февраля 2020 года арбитражный суд оштрафовал юрлицо на 100 тыс. рублей.

В октябре 2019 года «Аполлон» уже попадался на безрецептурном отпуске «Лирики». Полицейские направили материалы проверки в ТО Росздравнадзора. Регулятор обратился в суд с требованием привлечь «Аполлон» к ответственности. 10 февраля иск был удовлетворен. Размер штрафа составил 100 тыс. рублей. Решение не вступило в силу.

Также арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Росздравнадзора о привлечении аптеки к ответственности за обращение контрафактного лекарственного средства. Во время проверки полицейские нашли в «Аполлоне» порезанные блистеры с «Лирикой», по которым нельзя было установить происхождение препарата. Такие прецеденты уже были в Краснодарском крае в прошлом году. Теперь предприятию может грозить штраф от 1 млн руб. Судебное заседание запланировано на 25 февраля.

Екатерина Погонцева

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