Депутаты рекомендовали ограничить предельные надбавки к ценам на маски и антивирусные препараты

Координаторы партийного проекта «Единой России» «Народного контроля» подготовили для председателя оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой предложения, в которых говорится о введении предельной оптовой и розничной наценки в определенный период времени как на маски, так и на антивирусные препараты, пишет портал duma-er.ru.

«Производителям и оптовым фармкомпаниям не более 20%, розничным торговым сетям — не более 15% (по аналогии с жизненно важными препаратами)», — сообщила координатор проекта «Народный контроль» Анна Кувычко 11 февраля в ходе выступления от фракции на заседании Госдумы.

По ее словам, в ходе первых дней кампании по выявлению случаев роста цен на медицинские маски и противовирусные лекарственные препараты активисты проекта «Народный контроль» проверили более 4 тыс. аптек в 63 субъектах РФ,

Рост цен на указанную продукцию был зафиксирован в 45 субъектах РФ. В среднем он составил от 200 до 400%. В некоторых аптеках цены выросли вплоть до 1000% по сравнению с показателями на начало года, сказала депутат.

Елена Сидорова

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