Власти Пекина будут регистрировать покупателей при продаже лекарств против гриппа

Такая регистрация будет осуществляться с целью более эффективного выявления инфицированных среди населения. Согласно принятому решению, аптеки должны ежедневно направлять властям соответствующие отчеты, выявлять людей с симптомами, напоминающими пневмонию.

В соответствии с распоряжением, руководители всех предприятий и магазинов, ответственные лица жилых комплексов обязаны обеспечить максимальную защиту жителей от опасности заражения. Для этого им рекомендуется прибегать к мерам, предложенным правительством. Одно из повсеместных правил — проверка температуры у горожан и гостей города при помощи специальных портативных приборов.

Согласно официальной статистике, в Пекине зафиксировано уже 352 случая заражения коронавирусом, 56 человек вылечились, умерли трое.

По данным на утро 12 февраля, инфицировано 45183 человека, умерли 1115 человек, выздоровели 4842 человека.

За пределами КНР заболевание было выявлено в 24 странах, включая Россию.

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