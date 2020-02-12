Eli Lilly и Novo Nordisk примут меры для изменения рекомендаций FDA по биосимилярам инсулина

В проекте рекомендаций регулятора США, опубликованном в ноябре 2019 года, объясняется, почему разработчики биосимиляров при определенных условиях могут не проводить сравнительные клинические исследования (КИ) иммуногенности.

В качестве обоснования отсутствия клинического влияния иммуногенности в случае инсулинов проект рекомендаций ссылается на исправленную версию руководства EMA от 2015 года. В последнем документе говорится, что европейский регулятор в некоторых случаях более не рекомендует проведение КИ иммуногенности для обоснования регистрационной заявки на биосимиляр.

В FDA также ссылаются на насчитывающий несколько десятилетий опыт клинического применения зарегистрированных препаратов инсулина, включая отсутствие корреляции между иммуногенностью и безопасностью или эффективностью, что отражено в инструкциях по применению одобренных препаратов.

Тем не менее, 28 января 2020 года Novo Nordisk и Eli Lilly представили комментарии, с помощью которых пытаются сохранить status quo и отстрочить выход конкурентов на рынок.

Например, в Novo Nordisk сообщили о неожиданном случае проявления иммуногенности в ответ на применение нового аналога инсулина в ходе КИ.

В компании также заявили, что данный случай является примером непредсказуемой природы проявления иммуногенности в ответ на действие препаратов инсулина. Поэтому экспертам Novo Nordisk представляется, что необходимо с осторожностью трактовать содержащееся в проекте рекомендаций FDA предположение о том, что если данные сравнительного анализа, основанного на применении современной технологии, свидетельствуют в пользу высокой степени сходства предлагаемого биосимиляра или взаимозаменяемого препарата инсулина, то не остается практически никакой неопределенности в отношении иммуногенности.

В Eli Lilly, в свою очередь, заявили, что FDA должно пересмотреть проект рекомендаций и внести в него объяснение того, к каким видам регистрационных заявок на биосимиляры применима указанная политика непроведения исследований иммуногенности.

В компании также хотят добиться от FDA включения в проект рекомендаций примечания о том, что в документе не рассматриваются вопросы биоаналогичности и взаимозаменяемости систем доставки, включая связанные системы.

Помимо прочего, Eli Lilly представила свое видение того, почему биосимиляры инсулинов не могут быть одобрены как взаимозаменяемые препараты.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik