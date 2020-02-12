В 2019 году в госзакупки попали десять незарегистрированных препаратов

В списке закупленных незарегистрированных лекарств десять МНН. Среди них как очень дорогие новые лекарства для лечения орфанных болезней, так и средства, используемые за рубежом не один десяток лет.

Самый дорогой препарат — церлипоназа альфа, первое лекарство для специфической терапии нейронального цероидного липофусциноза 2-го типа. Болезнь встречается примерно у одного человека на 200 тыс. населения.

В 2017 году после регистрации лекарства производитель Biomarin объявил стоимость годового курса в США — 700 тыс. долл. С учетом скидок для американских пациентов — 486 тыс. долл. В переводе на рубли цена годового курса без скидок — примерно 45 млн.

Самый спорный препарат из списка незарегистрированных — талидомид. В 1960—1970-е годы он применялся в качестве снотворного. Позже выяснилось: из-за приема препарата беременными женщинами около 12 тыс. детей родились с врожденными уродствами. Во всем мире лекарство отозвали из оборота.

В 1990-х после дополнительных исследований талидомид вернулся и применяется в некоторых странах от проказы и множественной миеломы. Израильская русскоязычная онлайн-аптека продает упаковку препарата производства Fresenius Kabi за 120 долл.

По данным системы госзакупок, один из основных поставщиков незарегистрированных препаратов «Фармимэкс».

Елена Калиновская

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