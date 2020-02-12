После прокурорского предостережения в Ульяновской области открыли государственные аптеки

Уже получены лицензии на 14 аптечных пунктов в Кузоватовском, Барышском и Майнском районах и 11 — в Ульяновске. Следом к ним должны присоединиться еще 18 аптечных пунктов в остальных районах области. Все они будут располагаться в помещениях больниц и поликлиник.

Объявление ульяновского минздрава об открытии первых аптечных пунктов было сделано спустя всего несколько дней после того, как прокуратура региона объявила отраслевому министру Сергею Панченко предостережение о недопустимости нарушения законодательства и прав граждан в сфере лекарственного обеспечения.

Надзорный орган указывал, что государственная аптека для обслуживания льготных программ до сих пор не заработала.

Роль оператора региональных программ по льготному обеспечению лекарствами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами питания выполняет АО «Ульяновскфармация», но госконтракт с ним истекает 31 марта 2020 года. При этом аукционы Минздрава на 29 лекарственных средств признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок. Остатков препаратов на складах хватит на 1-2 месяца, а новые закупочные процедуры могут занять больше времени.

«Ульяновскую государственную аптеку» решили создавать в качестве альтернативы «Ульяновскфармации», на которой введено наблюдение. Власти думали, что запуск нового предприятия обойдется намного дешевле, чем финансовое оздоровление старого. Планировалось, что уже в апреле 2019 года будут открыты первые аптечные пункты.

Сроки реализации проекта неоднократно переносились. В ноябре прошлого года губернатор Ульяновской области Сергей Морозов не исключил возможности параллельного существования обоих фармацевтических учреждений.

Екатерина Погонцева

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