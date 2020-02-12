Предложено отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих незарегистрированных ЛП

«Единая Россия» предлагает отменить таможенную пошлину за ввоз дорогостоящих незарегистрированных лекарственных препаратов, об этом заявила депутат фракции в ГД Ольга Баталина в ходе общественного обсуждения на тему обеспечения тяжелобольных детей незарегистрированными лекарственными препаратами, которое прошло в ЦИК партии. Соответствующие предложения планируется направить председателю Правительства Михаилу Мишустину.

«В настоящее время, когда родители или благотворительные фонды ввозят в Россию незарегистрированное лекарство, они платят таможенную пошлину с суммы, превышающей 200 евро. Лекарства стоят существенно дороже, их цена может составлять несколько тысяч евро. И со всей суммы превышения родители тяжелобольных детей вынуждены заплатить пошлину в размере 15% от суммы. Это ненормальная ситуация и ее необходимо исправить», — подчеркнула Баталина.

Окончательное решение по этому вопросу принимает Евразийская экономическая комиссия. «До этого целый ряд решений нужно принять органами исполнительной власти Российской Федерации. Представители Минздрава и Минпромторга в ходе обсуждения выразили готовность запустить процесс отмены пошлины», — сообщила Баталина.

gmpnews