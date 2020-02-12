Ольга Смазная назначена на должность коммерческого директора компании «АКРИХИН»

В феврале 2020 года в должность Коммерческого директора компании «АКРИХИН» вступила Ольга Смазная.

Позиция Коммерческого директора была создана по решению руководства «АКРИХИНа» с учетом долгосрочных планов развития компании, а также с целью дальнейшего улучшения коммерческих результатов и укрепления конкурентных позиций в приоритетном направлении взаимодействия с аптечными сетями и дистрибьюторами.

Ольга Смазная в роли коммерческого директора будет отвечать за разработку и реализацию стратегии компании по работе с аптечными сетями и дистрибьюторами, выстраивание долгосрочных отношений с ключевыми клиентами, планирование и формирование успешной коммерческой политики.

Ольга Смазная обладает большим опытом в области коммерции, более 15 лет проработала в FMCG-индустрии, пройдя путь от менеджера торгового маркетинга до коммерческого директора в компаниях DIAGEO, SUN InBev/Anheuser-Busch. Ольга закончила Волгоградский Гуманитарный Университет по специальностям «Финансы и кредит» и «Юриспруденция».

Президент компании «АКРИХИН» Денис Четвериков:

«Мы рассчитываем, что уникальный опыт Ольги Смазной, полученный в индустрии FMCG, позволит усилить наши позиции в коммерческом сегменте и повысить эффективность взаимодействия с нашими ключевыми партнерами и клиентами».

Напомним, что в продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более ста из которых выпускается на производственной площадке в Московской области. Препараты относятся к основным фармакотерапевтическим направлениям – туберкулез, диабет, дерматология, кардиология, неврология, гинекология и др. и выпускаются в полном соответствии со стандартами GMP.

gmpnews