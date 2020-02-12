«Тульская фармфабрика» получит заем ФРП по программе «Маркировка лекарств»

Экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) одобрил 6 займов для реализации проектов в Москве, Московской, Псковской, Саратовской, Тульской и Новосибирской областях. Сумма займов от ФРП превысит 1,19 млрд рублей, а общий бюджет реализации проектов – 3,6 млрд рублей.

Так, например, предприятию «Елме Мессер Рус» из Псковской области одобрен заем на 499 млн рублей (общий бюджет проекта – 2 млрд руб.) по программе «Проекты развития» для строительства крупнейшего в СЗФО воздухоразделительного завода по производству сжиженных технических и медицинских газов: кислорода, азота и аргона. Общая мощность завода составит более 90 тысяч тонн продукции в год. Реализация проекта позволит снизить зависимость российских предприятий СЗФО от импорта из стран ЕС, который, по данным компании, составляет порядка 25%. При этом более 35% продукции планируется экспортировать в Беларусь, Латвию и Литву.

Кроме того, «Тульской фармацевтической фабрике» одобрен заем на 22,3 млн рублей по специализированной программе «Маркировка лекарственных средств». «Тульская фармацевтическая фабрика» основана в 1972 году, на сегодняшний день на предприятии осуществлена модернизация производства в соответствии требованиям надлежащей производственной практики (GMP). Производственная площадка выпускает более 100 наименований лекарственных препаратов, из них 7 включено в перечень ЖНВЛП.

Прежде чем ФРП предоставит льготные займы, с компаниями должны быть подписаны договоры, фиксирующие обязательства сторон.

Фонд развития промышленности создан по инициативе Минпромторга РФ для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок. ФРП предоставляет займы под 1%, 3% и 5% годовых сроком до 7 лет в объеме от 5 до 750 млн рублей, стимулируя приток прямых инвестиций в реальный сектор экономики.

gmpnews