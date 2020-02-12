Производство опиоидных препаратов в РФ из собственного сырья должны наладить до 2023 года

Производство необходимых лекарственных форм опиоидных наркотических обезболивающих из иностранных субстанций будет запущено в полном объеме на Московском эндокринном заводе до конца года, заявил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире передачи «Право на справедливость» на Первом канале, передает «Интерфакс».

«Лекарственные формы, даже для детей, на Московском эндокринном заводе, который является у нас единственным в стране предприятием, которое производит обезболивающие на основе растительного опийного мака, мы до конца года весь ряд и всю номенклатуру, которая запрашивалась, (…) запустим», — сказал Мантуров.

Кроме того, по его словам, необходимые в настоящее время лекарства, даже те, которые не производятся в России, уже «закуплены и поставляются в регионы».

«То, что еще не производится — готовые лекарственные формы — до конца года последние номенклатуры мы запустим на Московском эндокринном заводе», — уточнил Мантуров, заверив, что «никаких сбоев с учетом закупки уже не будет точно».

По его словам, на данный момент Россия по части производства обезболивающих — особенно на основе сырья из опийного мака — на 98% зависит от импорта.

В прошлом году благодаря Госдуме были согласованы все нормативные акты, в том числе международные, для выращивания сырья для производства субстанции из опийного мака, напомнил он. Что касается обезболивающих из синтетического сырья, то, по словам министра, в России уже имеется достаточное количество, «которое применяется».

«Если мы говорим о наркотических средствах, то мы до 2023 года, вырастив первые урожаи, переработав сырье, получив субстанцию, должны обеспечить комплексное производство», — сказал Мантуров.

Он отметил, что «для этого есть и мощности, и предоставляются сейчас площади».

Автор фото: Сергей Отрошко, Росконгресс

gmpnews