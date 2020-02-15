Teva завершила IV квартал с прибылью «Фармасинтез» развивает активную экспортную политику с Латиноамериканскими странами » Минздрав объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов Минздрав закупает препараты для лекарственного обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя. – Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл Начальная (максимальная) цена контракта: 47 143 504,44 руб. Прием заявок заканчивается: 20.02.2020. – Маравирок, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 10 888 020,00 руб. Прием заявок заканчивается: 20.02.2020. – Дарунавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 400 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 117 767 671,68 руб. Прием заявок заканчивается: 20.02.2020. – Маравирок, таб., покрытые пленочной оболочкой, 150 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 4 721 861,76 руб. Прием заявок заканчивается: 20.02.2020. – Элсульфавирин, капс., 20 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 619 797 141,36 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 991 545 514,08 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Ламивудин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 464 387 105,97 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Дарунавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 600 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 602 942 662,08 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Ламивудин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 640 930 767,00 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 971 240 237,66 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. – Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 870 753 578,64 руб. Прием заявок заканчивается: 28.02.2020. Елена Сидорова

pharmvestnik