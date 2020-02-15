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Минздрав объявил аукционы на поставку противовирусных препаратов

Минздрав закупает препараты для лекарственного обеспечения лиц, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов B и C, а также больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя.

– Ламивудин, раствор для приема внутрь, 10 мг/мл

Начальная (максимальная) цена контракта: 47 143 504,44 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2020.

– Маравирок, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 10 888 020,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2020.

– Дарунавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 400 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 117 767 671,68 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2020.

– Маравирок, таб., покрытые пленочной оболочкой, 150 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 721 861,76 руб.

Прием заявок заканчивается: 20.02.2020.

– Элсульфавирин, капс., 20 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 619 797 141,36 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 991 545 514,08 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Ламивудин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 464 387 105,97 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Дарунавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 600 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 602 942 662,08 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Ламивудин, таб., покрытые пленочной оболочкой, 300 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 640 930 767,00 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 971 240 237,66 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

– Лопинавир + Ритонавир, таб., покрытые пленочной оболочкой, 200 мг + 50 мг

Начальная (максимальная) цена контракта: 870 753 578,64 руб.

Прием заявок заканчивается: 28.02.2020.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Февраль 14, 2020 | Просмотров: 77