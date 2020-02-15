Марина Лаговская возглавила Департамент маркетинга и рекламы аптечной сети «Ригла»

Функционал директора департамента по маркетингу включает разработку маркетинговой политики компании, поиск новых рынков сбыта, исследование потребительского мнения, разработку стратегии рекламных мероприятий, подготовку предложений по формированию фирменного стиля и организацию внедрения передовых технологий маркетинга.

Марина Лаговская закончила биолого-химический факультет Московского педагогического университета имени В.И. Ленина и магистратуру Международного университета в Москве (International University in Moscow). В 2006 году успешно прошла программу MBA «Финансы» Университета штата Калифорния (California State University). В 2008 году получила диплом по специальности «Маркетинг и реклама» Высшей школы экономики, имеет степень «Бакалавр менеджмента». В 2013 завершила обучение по программе «Менеджмент в сфере электронного бизнеса и интернет-проектов» НИУ ВШЭ.

Имеет значительный опыт руководящей работы в сфере маркетинга и рекламы в розничном сегменте рынка, в том числе вывода на рынок новых продуктов, внедрения программ лояльности.

В 1999-2010 гг. она возглавляла департамент маркетинговых исследований и аналитики сети магазинов «Спортмастер», в 2013-2016 гг. — департамент по маркетингу и рекламе сети магазинов одежды SELA.

Карьеру в аптечной сети «Ригла» начала в 2016 году в должности руководителя направления программ лояльности и маркетинговых активностей. В ее основные задачи входило создание и развитие программ лояльности, внедрение системы управления взаимоотношениями с клиентами (CRM), управление маркетинговыми акциями.

«На ближайший год в фокусе моего особого внимания будут находиться вопросы, связанные с развитием направления digital в деятельности компании и CRM, — рассказала Марина Лаговская. — Предстоит разработать и внедрить новые сервисы для клиентов, обеспечив удобство их использования как в сегменте оффлайн, так и в онлайне. Кроме того, будет реализован ряд экспериментальных проектов, призванных найти новые ниши для расширения возможностей основного бизнеса. Также в планах — решение задач по совершенствованию аналитической составляющей CRM, чтобы она максимально соответствовала достижению целей, стоящим перед бизнесом. Разумеется, традиционно много внимания предстоит уделить вопросам продвижения, маркетинговым активностям и оценке эффективности этих инструментов».

Источник: ЦВ «Протек»

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