Правительство направит 22 млн руб. на закупку не зарегистрированных в РФ психотропных лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Минпромторгу России из резервного фонда Правительства РФ в 2020 году средств в размере 22 млн руб. на возмещение затрат Московского эндокринного завода на закупку, ввоз и доставку не зарегистрированных в РФ психотропных лекарств. Эта сумма рассчитана на закупку 11674 упаковок препаратов: диазепам, клобазам, мидазолам и фенобарбитал в различных лекарственных формах. Об этом сообщается на сайте government.ru

На заседании правительства 13 февраля Мишустин отметил, что родители больных детей готовы идти на все, чтобы помочь своему ребенку, вплоть до нарушения закона.

«Мы должны сделать все возможное, чтобы не ставить людей перед таким непростым выбором», – сказал премьер-министр. Он поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой держать ситуацию под контролем и следить за потребностью в таких лекарствах, которые нужны больным детям по жизненным показаниям.

Фото: government.ru

Елена Сидорова

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