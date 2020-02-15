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Минздрав Японии обратился к производителям антиретровирусных препаратов

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния социальной защиты Японии обратилось к двенадцати фармацевтическим компаниям с просьбой принять меры по обеспечению стабильности поставок антиретровирусных препаратов, которые применяются для лечения нового коронавируса  в Японии и за ее пределами, говорится на сайте министерства.

Власти призвали следить за тем, чтобы медучреждения и медицинские работники не создавали излишних запасов в ущерб пациентам с ВИЧ. Кроме того, Минздрав попросил производителей увеличить выпуск антиретровирусных средств.

Обращение было также направлено в адрес Федерации фармацевтических производителей и ассоциаций Японии (FPMAJ), Ассоциации фармацевтических исследований и производителей США (PhRMA) и Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA).

Многие компании ответили на призыв министерства и обязались поставлять антиретровирусные препараты в необходимых объемах.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 14, 2020 | Просмотров: 72