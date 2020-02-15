Отказ Японии от обязательной вакцинации ВПЧ может привести к 25 тысячам случаев рака

Отказ Министерства труда и благосостояния Японии от обязательной вакцинации против вируса папилломы человека (ВПЧ) девушек-подростков в 2013 году, может привести к трагическим последствиям, пишет Reuters.
По мнению экспертов, политика японских властей может привести более чем к 24,6 тыс. случаев рака шейки матки и 10,8 тысячам смертей, которых можно было бы избежать.
Минздрав Японии отозвал рекомендации по обязательной вакцинации против ВПЧ в 2013 году из-за сообщений о побочных эффектах вакцин. Охват вакцинацией к тому времени составлял 70%. После решения Минздрава этот показатель упал до 1% и сохраняется на этом уровне.
Ежегодно в Японии рак шейки матки диагностируют примерно у 10 тыс. женщин, умирают от этого заболевания 3 тыс. пациенток.
Отзыв рекомендаций не является полным запретом на вакцинацию против ВПЧ. Желающие могут прививаться за свой счет.
В ноябре 2019 года мэр Токио и еще восемь руководителей префектур подписали письмо в поддержку обязательной вакцинации против ВПЧ.
Илья Дугин
pharmvestnik