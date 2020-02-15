Результаты КИ препаратов для лечения коронавируса в Китае станут известны в ближайшее время

Как отметила бывший вирусолог ВОЗ д-р Мари-Поль Кини, некоторые пациенты с коронавирусом уже получали терапию антиретровирусным комбинированным препаратом ритонавир/лопинавир, хотя назвать точное число затруднилась.

По ее словам, пока еще рано говорить об эффективности терапии. Результатов нужно подождать еще некоторое время.

Неделей ранее Уханьский институт вирусологии обратился к американскому регулятору с просьбой запатентовать противовирусный препарат remdesivir компании Gilead Sciences для лечения коронавируса. Препарат уже исследовался для лечения лихорадки Эбола, но был признан неэффективным. Ученые надеются, что он окажет эффект при терапии COVID-19.

Илья Дугин

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