Sanofi распрощалась с четырьмя топ-менеджерами

Это медицинский директор Амит Натвани, руководитель подразделения Primary Care Дитер Вейнанд, глава подразделения Business Transformation Доминик Каруж и ответственная за внешние связи Кэтлин Трегонинг.

Амит Натвани был назначен на должность в 2016 году, а в 2019 году он стал еще и директором по цифровым технологиям. Одной из его инициатив было заключение партнерского соглашения с Google в целях разработки новых технологий для интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процесс компании.

Возглавивший компанию в сентябре 2019 года Пол Хадсон в ходе презентации финансовых итогов заявил, что вместо совмещенной должности медицинского директора и директора по цифровым технологиям будет создана должность директора по цифровым технологиям, что отвечает приоритетам компании.

Между тем, по мнению Хадсона, фармкомпаниям и в частности Sanofi не обязательно заключать партнерства с технологическими гигантами для развития цифровых технологий.

В декабре 2019 года Sanofi вышла из совместного предприятия с компанией Verily (подразделение Google), основанного в 2016 году с целью совмещения опыта Verily в работе с новейшим электронным оборудованием и разработке потребительского программного обеспечения с клиническим опытом Sanofi для создания инновационных методов лечения диабета.

В 2019 году Sanofi объявила о прекращении исследований в области лечения сахарного диабета.

Илья Дугин

pharmvestnik