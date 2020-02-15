Wockhardt продаст часть своего бизнеса компании Dr. Reddy’s

Wockhardt продаст завод в Бадди, штат Химачал-Прадеш (Индия), портфель из 62 препаратов и передаст всех сотрудников и производственные операции, связанные с отчуждаемыми активами, компании Reddy’s Laboratories («Д-р Редди’с Лэбораториз») за общую сумму, эквивалентную 260 млн долл.

В официальном заявлении Wockhardt говорится, что подлежащие продаже производственные активы размещены, помимо Индии, в Непале, Бутане, Шри-Ланке и на Мальдивах.

Завершение сделки продажи планируется в мае 2020 года. После этого Wockhardt все равно сохранит за собой значительную часть бизнеса в Индии, США и Великобритании и продолжит управлять несколькими предприятиями по производству нерасфасованной фамрпродукции и готовых лекарственных форм.

Татьяна Кублицкая

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