ФАС предложила вводить механизм регулирования цен на лекарства и медизделия в случае эпидемий

Ситуация, связанная с ростом цен на противовирусные препараты, которые входят в перечень ЖНВЛП и цена на которые контролируется государством, сейчас находится под контролем. Об этом сообщил начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев, выступая 12 февраля на пресс-конференции по росту цен на лекарства и маски в регионах. Информация о конференции размещена на сайте fas.gov.ru.

На те препараты и медицинские изделия, цены на которые находятся вне сферы госрегулирования, ФАС предлагает распространить норму Закона о торговле, которая наделяет Правительство РФ правом в случае эпидемий и чрезвычайных ситуаций вводить механизм регулирования цен сроком до 90 дней.

«Мы надеемся, что в ближайшее время правительство примет решение по этому вопросу», — подытожил Нижегородцев.

Представляя результаты работы ведомства по проверке обоснованности повышения цен на медицинские маски в регионах РФ, Нижегородцев сказал, что только в 17 из них не были зафиксированы случаи повышения цен или дефицита медицинских масок. В остальных присутствуют определенные колебания.

По его словам, большой вклад в обвальный спрос и рост цен на маски обусловлен информационными кампаниями, а не реальной эпидемиологической обстановкой.

Также он отметил, что в ближайшее время на сайте ФАС России будет создан раздел, где будет обновляться информация по результатам мониторинга цен на маски.

Фото: fas.gov.ru

Елена Сидорова

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