Аналитики оценили предпочтения граждан при выборе противовирусных препаратов

Объем аптечных продаж противовирусных лекарственных препаратов в 2019 году в денежном выражении увеличился на 5% по отношению к 2018 году и составил 24,8 млрд руб. Средняя цена за упаковку в группе увеличилась на 8% и составила 346 руб., посчитали аналитики AlphaRM.

По данным еженедельного мониторинга розничных продаж лекарственных средств (ОФД) аналитической компании AlphaRM за период с 49-ой недели 2019 по 5-ю неделю 2020 года наибольший объём продаж пришелся на последнюю неделю наблюдения (27 января — 2 февраля). В денежном выражении он составил 0,76 млрд руб., а в натуральном — 2,03 млн уп.

Совокупная доля препаратов, входящих в ТОП-5 брендов, заняла 59% от общего объема продаж противовирусных средств. ТОП-5 возглавил «Кагоцел» компании «Ниармедик» с долей аптечных продаж 21%. На второй строчке рейтинга «Ингавирин» компании «Валента» (доля — 20%). Замыкает тройку лидеров «Арбидол» («Отисифарм»), доля которого составляет 8%.

Аналитики AlphaRM проанализировали, каким противовирусным препаратам отдают предпочтение граждане в разных регионах РФ. Так, жители Нижегородской области предпочитают «Кагоцел»; «Ингавирин» и «Изопринозин» — лидеры по продажам в Воронеже; в Ставропольском крае граждане лечатся «Арбидолом», а в Казани — «Амиксином».

По данным Роспотребнадзора на 10 февраля 2020 года, санитарно-эпидемиологическая обстановка в РФ остается стабильной, осложнения вызывают только ОРВИ и грипп, превышения по ним зафиксированы в 23 субъектах РФ.

pharmvestnik