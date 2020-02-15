Правительство законодательно установит обязательный ежегодный пересмотр Перечня ЖНВЛП

Сегодня, 13 февраля, на заседании Правительства РФ планируется рассмотреть проект федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания», сообщается на сайте кабинета министров.

Законопроектом предлагается:

— предусмотреть создание Федерального регистра граждан (ФРГ), имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счёт средств бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ;

— закрепить состав включаемых в ФРГ сведений;

— установить определение Правительством РФ порядка ведения ФРГ;

— установить периодичность пересмотра Перечня ЖНВЛП не реже одного раза в год;

— осуществлять лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объёме не менее, чем это предусмотрено Перечнем ЖНВЛП;

— предусмотреть обеспечение населения лекарственными препаратами в рамках территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в объёме не менее, чем это предусмотрено Перечнем ЖНВЛП.

Законопроект разработан в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 3 июля 2019 года.

В частности, Правительству РФ поручено до 20 сентября 2019 г. совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ провести анализ установления в территориальных программах государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи перечня лекарственных препаратов для льготного лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан, установленных законодательством РФ, при амбулаторном лечении в объеме не менее перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

По итогам проведенного анализа правительству поручено оказать содействие субъектам РФ, в том числе предусмотреть при необходимости выделение дополнительных средств из федерального бюджета бюджетам отдельных субъектов РФ на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в объеме Перечня ЖНВЛП.

Елена Сидорова

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