Росздравнадзор обозначил свою роль в раскрытии схемы хищения онкопрепаратов

В Росздравнадзоре решили раскрыть подробности работы ТО по Москве и Московской области по обнаружению товарной цепочки в деле о хищении и перепродаже онкопрепаратов на 100 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы еще в 2018 году обнаружили на складе ООО «Нордбиофарм» упаковки лекарств неустановленного происхождения и составили 14 протоколов об административных правонарушениях, а материалы проверок послужили основой для расследования уголовного дела. В Росздравнадзоре решили раскрыть подробности работы ТО по Москве и Московской области по обнаружению товарной цепочки в деле о хищении и перепродаже онкопрепаратов на 100 млн рублей. В ведомстве подчеркнули, что инспекторы еще в 2018 году обнаружили на складе ООО «Нордбиофарм» упаковки лекарств неустановленного происхождения и составили 14 протоколов об административных правонарушениях, а материалы проверок послужили основой для расследования уголовного дела.

«Сотрудниками Росздравнадзора установлено, что ООО «Нордбиофарм» имело лицензию на осуществление фармацевтической деятельности (оптовая торговля и хранение лекарственных средств для медицинского применения) по одному адресу, но фактически занималось фармдеятельностью по другому адресу – в арендованных помещениях, где с нарушением температурного режима хранились дорогостоящие онкопрепараты, партии которых поставлялись в больницы нескольких регионов», – прокомментировали в Росздравнадзоре.

Лицензии на фармдеятельность компания «Нордбиофарм», однако, лишилась по инициативе ТО Росздравнадзора и решению суда только в январе 2020 года, а вслед за этим стало известно о задержании подозреваемых в хищении и последующей продаже онкопрепаратов. В уголовном деле по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) фигурируют руководитель отделения химиотерапии онкологического диспансера №5 Департамента здравоохранения Москвы Виктор Шерстнев и врач-онколог Артем Налбандян.

По версии следствия, медики, фальсифицируя отчетную документацию, похищали препараты из клиник и продавали их через аптечную сеть и подставных дистрибьюторов в другие регионы. Всего было проведено 10 обысков в медучреждениях и по адресам проживания подозреваемых. Оперативниками обнаружено и изъято около 3,5 тысячи упаковок препаратов на сумму 100 млн рублей.

Бабушкинский районный суд Москвы 7 февраля отправил подозреваемых под домашний арест до 5 апреля 2020 года. Позже защита обжаловала это решение суда.

«В настоящее время правоохранительными органами ведется уголовное дело в отношении лиц, участвующих в данной противоправной схеме, в том числе и по организации повторного вброса лекарств», – заключили в Росздравнадзоре.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Нордбиофарм» зарегистрировано в 2015 году, ее стопроцентным владельцем выступает Виджай Кумар Тивари. В 2019 году компания показала выручку 91,9 млн рублей, чистую прибыль – 259 тысяч рублей. В 2018-2019 годах «Нордбиофарм» заключила 57 контрактов на поставку лекарственных препаратов на общую сумму 149,7 млн рублей, в том числе ритуксимаба, трастузумаба и бевацизумаба для медучреждений Якутии, Ростовской области и Удмуртии. В июле 2019 года компания попала в реестр недобросовестных поставщиков.