Что мешает экспорту российской фармацевтической продукции? Мнения экспертов

В 2019 году российские производители лекарств активно наращивали поставки за рубеж. Так, за январь–сентябрь прошлого года экспорт фармацевтической продукции из РФ вырос почти на 10% и достиг $567,3 млн, подсчитал Российский экспортный центр. Продажи осуществлялись более чем в 120 стран.

По данным Минпромторга, за время реализации стратегии «Фарма 2020» (2013–2020 годы) в России было создано около десятка фармацевтических кластеров, в которых в той или иной форме локализовались такие мировые лидеры, как Novartis, Pfizer, Teva, AstraZeneca и другие.

Важнейший сегмент в процессе импортозамещения — производство жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В начале 2018 года в России выпускалось свыше 84% позиций ЖНВЛП против 63% в 2012 году, следует из новой стратегии развития российской фармацевтической промышленности «Фарма 2030».

Следующим шагом для российских производителей лекарств должно стать наращивание экспорта. Новая стратегия предусматривает, что к 2030 году экспорт отечественных препаратов должен вырасти примерно в пять раз по сравнению с показателем 2018 года, до $3,8 млрд. Поставки за рубеж медицинских изделий за этот же период должны увеличиться в десять раз, до 39 млрд рублей.

При этом Россию можно назвать практически чистым импортером лекарственных препаратов: импорт превышает экспорт в 13 раз, свидетельствуют данные компании Deloitte.

По мнению главы евразийского подразделения фармацевтической компании «Босналек» Валентины Бучневой, основная проблема российского фармрынка заключается в том, что на нем по-прежнему преобладают дженерики. То есть большая часть фармкомпаний предпочитает не разрабатывать уникальные инновационные препараты, а выпускать воспроизведенные лекарства, в которых содержится фармацевтическая субстанция, идентичная ранее изобретенной и запатентованной другой компанией.

Вместе с тем, как отмечает руководитель отдела фармацевтической логистики транспортно-логистической компании AsstrA Екатерина Лис, в России чаще используют дешевые аналоги формул из Китая, которые могут не соответствовать международным правилам по лицензированию и сертификации, поэтому основной поток экспорта будет по-прежнему идти в СНГ и другие страны с теми же стандартами, как в России, либо ниже. На международном рынке нет дефицита в выборе поставщиков и продуктов, и российские производители могут выйти на этот рынок, только предложив уникальные разработки, признают эксперты.

Однако развитие российской фармпромышленности сдерживается рядом факторов. Один из них — нехватка средств для инвестиций в инновации. Отсутствие инновационных разработок в продуктовых портфелях, в свою очередь, фактически закрывает российским предприятиям доступ на внешние рынки. Во многом экспорту отечественных препаратов также мешает несоответствие процессов производства и клинических испытаний международным стандартам.

«Возникает проблема, когда производителю сначала необходимо получить разрешительные документы в России, а потом заново пройти процедуру оценки в другой стране, подтвердив соответствие стандартам. То есть производитель делает двойную работу, дублируя документы, теряя на этом время и деньги», — поясняет Бучнева.

Ключевым условием развития экспорта должно стать признание на международном уровне клинических исследований, проведенных в России, говорит генеральный директор Национальной иммунобиологической компании (входит в Ростех) Андрей Загорский.

«Это ключевой момент для того, чтобы инновации российских разработчиков приживались не только в нашей стране, но и во всем мировом сообществе», — подчеркивает он.

Помимо сближения требований к качеству, эффективности и безопасности лекарственных препаратов с международными также необходимо взаимодействовать с имеющими влияние международными профильными организациями, добавляет младший аналитик рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Рогов. Причем для более эффективного продвижения отечественных производителей общаться с зарубежными регуляторами должны представители не только Минпромторга, но и других госрегуляторов — Минздрава и Росздравнадзора, считает заместитель генерального директора по работе с органами государственной власти BIOCAD Алексей Торгов.

Подготовлено по материалам портала «Будущее России. Национальные проекты»

gmpnews