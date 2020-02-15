В России зарегистрирован инновационный препарат для профилактики мигрени

Компания «Новартис Фарма» зарегистрировала в России препарат Иринэкс (эренумаб) для профилактической терапии мигрени. Препарат был ранее одобрен для клинического использования в США, странах ЕС и ряде других государств мира. Он является первым и единственным полностью человеческим моноклональным антителом, блокирующим активность рецептора кальцитонин ген-родственного пептида (CGRP-R), который играет важную роль в патогенезе мигрени. Препарат предназначен для профилактики мигрени у взрослых, которые имеют по крайней мере четыре дня мигрени в течение месяца. Официальное одобрение на лекарственный препарат Иринэкс получено 07 февраля 2020 года.

Обширная клиническая программа эренумаба включила целый ряд глобальных, рандомизированных, двойных слепых, плацебо-контролируемых исследований для оценки его безопасности и эффективности. В программе приняли участие более 3 000 человек, в том числе, 150 пациентов из России. Исследования показали, что у пациентов, получавших терапию эренумабом, наблюдалось значительное снижение количества дней с приступами мигрени по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо. При этом у 50% пациентов, получавших эренумаб, число дней с мигренью снизилось вдвое, у каждого четвертого пациента приступы прекратились через год терапии, а безопасность и переносимость препарата сохранялась на уровне плацебо.

«Новартис» стала первой компанией, которая переосмыслила подход к профилактической терапии мигрени и создала инновацию, благодаря которой пациенты получили надежду жить полноценной жизнью без боли. Мы очень гордимся тем, что это лечение теперь стало доступно и миллионам российских пациентов», – комментирует Владимир Булатов, директор по научной работе компании «Новартис Фарма» в России.

В Глобальном исследовании бремени болезней, мигрень занимает шестое место среди причин, связанных с годами утраченных в результате инвалидности (YLD). Ежегодно почти 20% мужчин и 30% женщин по всему миру сообщают о потере 10% рабочих дней из-за мигрени. В Европе экономическое бремя заболевания оценивается в 27 млрд евро в год.

gmpnews