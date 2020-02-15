Дополнительный налог помешает росту рынка медизделий в Индии

По прогнозу GlobalData, до 2025 года ожидается рост индийского рынка МИ на уровне 7,5% по показателю CAGR (совокупные темпы годового прироста). В компании полагают, что недавно предложенный дополнительный 5-процентный «налог на здоровье», которым предполагается облагать импортируемые МИ, а также инициатива правительства Индии под лозунгом «Производите в Индии» (Make in India) могут помешать росту рынка и негативно отразиться на пациентах и системе здравоохранения.

Правительство Индии пытается поддерживать локальных производителей МИ путем изменений в структуре налогообложения. Однако, по мнению аналитика рынка МИ компании GlobalData Рохита Ананда, поскольку Индия является нетто-импортером МИ, дополнительные налоги могут отбить у крупных мультинациональных компаний охоту ввозить новые технологии. При этом возросшая стоимость МИ может быть переложена «на карман» пациентов. Это ограничит доступ пациентов к передовым технологиям лечения и при этом может привести к росту его стоимости.

По данным проведенного GlobalData исследования, в Индии – более 800 локальных производителей МИ. Они производят расходные материалы для медицинского оборудования, одноразовые МИ и основное оборудование.Но большинство из них – мелкие производители. У них нет доступа к новейшим технологиям. Поэтому, несмотря на инициативу «Производите в Индии», импорт инновационных технологий остается привлекательной опцией.

Татьяна Кублицкая

pharmvestnik