Индийские фармкомпании предупредили о потенциальном дефиците своей продукции из-за коронавируса Дополнительный налог помешает росту рынка медизделий в Индии » Минздрав объявил аукцион на поставку иммунодепрессанта по программе ВЗН Минздрав объявил аукционы на поставку препарата микофенолата мофетил для обеспечения пациентов, страдающих заболеваниями, требующими дорогостоящего лечения (ВЗН). В рамках реализации постановления Правительства РФ от 26.11.2018 № 1416 «О порядке организации обеспечения лекарственными препаратами лиц, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим синдромом, юношеским артритом с системным началом, мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и (или) тканей, а также о признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ» Минздрав России закупает: — Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 250 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 25 696 446,72 руб. Окончание подачи заявок: 20.02.2020. — Микофенолата мофетил, капсулы и/или таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 500 мг Начальная (максимальная) цена контракта: 23 141 244,56 руб. Окончание подачи заявок: 20.02.2020. Елена Сидорова

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