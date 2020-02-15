Индийские фармкомпании предупредили о потенциальном дефиците своей продукции из-за коронавируса

Индия импортирует почти 70% АФИ из Китая. По словам экспертов, имеющийся в стране запас АФИ позволит продолжать производство в течение трех месяцев.

Как заявил генеральный секретарь Индийской ассоциации фармпроизводителей (IDMA) Даара Патель, перебои с поставками индийских препаратов начнутся в апреле. Особенно это касается антибиотиков и витаминов, поскольку Индия является их основным производителем в глобальном масштабе. IDMA представляет интересы более 900 фармкомпаний.

Тем не менее, некоторые международные фармацевтические компании, в т.ч. Novartis и

GaxoSmithKline не ожидают срыва поставок китайских АФИ в ближайшем будущем.

Илья Дугин

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