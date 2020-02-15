Препараты для детей с онкозаболеваниями закупят по торговым наименованиям

Об этом объявили сегодня на совещании в Правительстве РФ, посвященном совершенствованию онкологической медицинской помощи. Стенограмма выступлений размещена на официальном портале government.ru.

«Никакие экономические выгоды производителей не сравнятся с тем, как быстро ребенок может почувствовать себя лучше и насколько успешно он преодолеет болезнь. А для этого, прежде всего нужны качественные препараты», — заявил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Премьер-министр заметил, что эта тема часто обсуждается, в том числе в прессе. Он похвалил отечественных фармпроизводителей, благодаря которым в России появились хорошие лекарства, не уступающие зарубежным аналогам, но при этом более дешевые.

По его словам, есть ситуации, когда комплексное использование препаратов, включая зарубежные, дает лучшие результаты, позволяет сократить количество побочных явлений и, в конце концов, ведет к тому, что пациент быстрее выздоравливает.

В этих случаях в приоритете должна быть не страна происхождения лекарства, а эффект для пациента.

Заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова сделала ряд предложений по решению существующей проблемы: разработать и утвердить схемы лечения онкобольных, в соответствии с которыми Минздрав сможет закупать лекарства по торговым наименованиям; позволить пациенту продолжать прием тех же препаратов, которые он получал в стационаре, и после выписки, чтобы не менять терапию, которая была для него эффективной; разрешить медицинским организациям приобретать на торгах некоторые иностранные ЛС, которые сейчас находятся под запретом. Лабораторной базе Росздравнадзора предстоит провести сравнительный анализ российских и зарубежных онкопрепаратов, чтобы окончательно снять вопросы о качестве лекарств, произведенных в России.

«Отдельного решения требует вопрос с теми онкопрепаратами, которых или нет сейчас на рынке, или они не имеют в инструкции по медицинскому применению показаний для применения у детей», — заявила Голикова.

В конце встречи Мишустин пообещал уже сегодня подписать соответствующее распоряжение с поручениями по всем озвученным пунктам.

pharmvestnik