Росздравнадзор создаст цифровую платформу для мониторинга дефектуры на рынке

Председатель Правительства России Михаил Мишустин поручил разработать для этого специальную цифровую платформу. Об этом глава правительства объявил сегодня на совещании, которое было посвящено совершенствованию онкологической медицинской помощи. Стенограмма встречи размещена на официальном портале government.ru.

«Очень важно знать, какие лекарства и в каком объеме находятся на рынке, – подчеркнула в своем выступлении заместитель председателя Правительства Татьяна Голикова. – Многие из проблем, которые сегодня существуют, как раз связаны с тем, что в какие-то моменты образуется дефицит препаратов».

При этом ни у одного федерального органа нет полномочий по мониторингу дефектуры. Голикова предложила поручить этот фронт работ Росздравнадзору. Мишустин ее поддержал.

«Пожалуйста, займитесь этим срочно», – попросил премьер-министр присутствующих на заседании министра здравоохранения Михаила Мурашко и исполняющего обязанности руководителя Росздравнадзора Дмитрия Пархоменко.

Екатерина Погонцева

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