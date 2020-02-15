«МедИнвестГрупп» Виктора Харитонина выкупила долю Baring Vostok в ЕМС

Сумма сделки не раскрывается. Основным акционером EMC остается Игорь Шилов, которому принадлежит 68,75% акций компании.

В 2019 году выручка компании составила 16 млрд руб. (в 2018 году — 4,947 млрд руб.), EBITDA — 6,1 млрд руб. Пациентами клиник EMC в 2019 году стали более 88 тыс. человек.

Клиники ЕМС оказывают медицинскую помощь в рамках территориальной программы госгарантий Москвы. Бюджет МГФОМС оплачивает компании услуги ПЭТ/КТ-диагностики, а также лучевую и химиотерапию.

По словам генерального директора EMC Андрея Яновского, привлечение инвестора, специализирующегося в медицине, позволит компании достичь синергетического эффекта в реализации совместных проектов, в том числе в регионах.

Медицинский центр ЕМС был основан в 1989 году при участии французской Europ Assistance на базе поликлиники № 6, где обслуживались преимущественно иностранцы. В 1994 году владельцем центра стал француз Андре Кобулофф, который в 2006 году продал EMC «Аптечной сети 36,6» (по оценкам экспертов, за 15—20 млн долл.). В 2008 году компанию приобрел бывший акционер производителя соков «Нидан» Игорь Шилов (уже за 110 млн долл.). В 2012 году блокирующий пакет акций (28%) был продан инвестиционному фонду Baring Vostok.

В 2004—2010 годах главным врачом ЕМС работал Леонид Печатников, возглавивший затем Департамент здравоохранения Москвы.

В январе 2020 года «МедИнвестГрупп», в структуру которой входит сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи», завершила сделку по приобретению 100% долей в ООО «Пэтскан». В компанию, расположенную в Южном федеральном округе, входят два действующих ПЭТ/КТ-сканера в Ставрополе и три строящихся — в Краснодаре, Владикавказе и Ростове-на-Дону. До 2024 года «МИГ» намерена открыть в разных субъектах 40 центров и 8 производственных площадок, ранее говорил вице-президент компании Павел Головин.

Фото: Олег Кирюшкин

Ольга Коберник

Михаил Нестёркин

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