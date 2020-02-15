Количество заказов лекарств с доставкой выросло на 14% в 2019 году

Дистанционная торговля лекарствами в России не разрешена. Несмотря на это сервисы по доставке лекарства существует и занял 5% от общего количества онлайн заказов. Об этом на конференции «ФВ» «Новая реальность аптечного бизнеса» рассказал партнер Data Insight Борис Овчинников.
Общее количество онлайн заказов в аптеках в 2019 году составило 51 млн, что больше на 87% по сравнению с 2018 годом, подсчитали специалисты Data Insight. Из них 5% были доставлены клиентам на руки, это более 2,5 млн заказов, в 2019 году их количество выросло на 14%.
Объем заказов вырос на 83% и составил 83 млрд руб. Доля онлайн заказов от всего аптечного рынка составила 6,6%.
Елена Калиновская
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