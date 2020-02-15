Правительство поддержит проекты по внедрению маркировки

Финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки и прослеживаемости движения товаров будет оказывать «Российский фонд технологического развития».
На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» на финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации и прослеживаемости движения товаров». Проект постановления разработан Минпромторгом России.
Для формирования и нанесения средств идентификации на товары, подлежащие обязательной маркировке, производители несут затраты на оборудование, стоимость которого может составлять несколько миллионов рублей и более, указано в пояснительной записке.
Помимо этого, производители должны оплатить услуги по предоставлению кодов маркировки – 50 копеек за 1 код без учета НДС.
В этой связи Минпромторг предлагает предоставлять субсидии
из федерального бюджета «Российскому фонду технологического развития» на финансовую поддержку производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке.
В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), муниципального контроля при рассмотрении дел об административных правонарушениях или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, указано в пояснительной записке.
Елена Сидорова
pharmvestnik