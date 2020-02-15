Правительство поддержит проекты по внедрению маркировки

На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления Правительства РФ ‎«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» на финансовую поддержку проектов ‎по внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации ‎и прослеживаемости движения товаров». Проект постановления разработан Минпромторгом России.

Для формирования и нанесения средств идентификации на товары, подлежащие обязательной маркировке, производители несут затраты на оборудование, стоимость которого может составлять несколько миллионов рублей и более, указано в пояснительной записке.

Помимо этого, производители должны оплатить услуги по предоставлению кодов маркировки – 50 копеек за 1 код без учета НДС.

В этой связи Минпромторг предлагает предоставлять субсидии

‎из федерального бюджета «Российскому фонду технологического развития» на финансовую поддержку производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), муниципального контроля при рассмотрении дел об административных правонарушениях или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, указано в пояснительной записке.

Елена Сидорова

pharmvestnik