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Правительство поддержит проекты по внедрению маркировки

Финансовую поддержку проектов по внедрению системы маркировки и прослеживаемости движения товаров будет оказывать «Российский фонд технологического развития».

На сайте regulation.gov.ru размещен проект постановления Правительства РФ ‎«Об утверждении Правил предоставления субсидии из федерального бюджета федеральному государственному автономному учреждению «Российский фонд технологического развития» на финансовую поддержку проектов ‎по внедрению системы маркировки товаров средствами идентификации ‎и прослеживаемости движения товаров». Проект постановления разработан Минпромторгом России.

Для формирования и нанесения средств идентификации на товары, подлежащие обязательной маркировке, производители несут затраты на оборудование, стоимость которого может составлять несколько миллионов рублей и более, указано в пояснительной записке.

Помимо этого,  производители должны оплатить услуги по предоставлению кодов маркировки –  50 копеек за 1 код без учета НДС.

В этой связи Минпромторг  предлагает предоставлять субсидии
‎из федерального бюджета «Российскому фонду технологического развития» на финансовую поддержку производителей товаров, подлежащих обязательной маркировке.

В проекте постановления отсутствуют обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется в рамках госконтроля (надзора), муниципального контроля при рассмотрении дел об административных правонарушениях или обязательных требований, соответствие которым проверяется при выдаче разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер, указано в пояснительной записке.

Елена Сидорова
pharmvestnik

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Февраль 15, 2020 | Просмотров: 98