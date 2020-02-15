Для работы детских онкоотделений потребуются реанимация и МРТ

Минздрав РФ подготовил проект ведомственного приказа о внесении изменений в Порядок оказания медпомощи по профилю «детская онкология». В частности, авторы предлагают оснащать медучрждения, в которых организованы детские онкологические отделения, блоками анестезиологии-реанимации, лучевой и ультразвуковой диагностики и лабораториями. Минздрав РФ подготовил проект ведомственного приказа о внесении изменений в Порядок оказания медпомощи по профилю «детская онкология». В частности, авторы предлагают оснащать медучрждения, в которых организованы детские онкологические отделения, блоками анестезиологии-реанимации, лучевой и ультразвуковой диагностики и лабораториями.

«Медицинская организация, в составе которой создано отделение, должна включать отделение анестезиологии-реанимации или блок (палату) реанимации и интенсивной терапии, отделение лучевой диагностики с кабинетом компьютерной томографии и (или) магнитно-резонансной томографии, эндоскопическое отделение, отделение ультразвуковой диагностики, отделение функциональной диагностики, клинико-диагностическую лабораторию, цитологическую лабораторию», – такие изменения авторы предлагают внести в существующий регламент, утвержденный приказом Минздрава РФ №560н от 31 октября 2012 года.

Общественное обсуждение проекта приказа продлится до 27 февраля 2020 года. Одним из разработчиков документа является главный внештатный специалист детский гематолог Минздрава РФ Александр Румянцев, который 7 февраля сообщил Vademecum, что собирается покинуть этот пост. По словам врача, он уже предложил министру здравоохранения Михаилу Мурашко троих кандидатов на замену.

В ноябре 2019 года Минздрав также разработал проект приказа, согласно которому в номенклатуру специальностей выпускников, имеющих высшее медицинское и фармацевтическое образование, будет добавлена специальность «детская онкология-гематология».

В пояснительной записке отмечалось, что документ «подготовлен в связи с необходимостью подготовки специалистов, специализация которых соответствует последним достижениям медицинской науки, а также потребностям населения в оказании медицинской помощи».