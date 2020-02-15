Указания по разработке противовирусных препаратов в открытом доступе

В открытом доступе опубликован перевод на русский язык указаний Администрации по продуктам питания и лекарствам (FDA) США «Разработка противовирусных препаратов: проведение вирусологических исследований и предоставление их в Агентство» (2006 г.). Документ может помочь русскоязычным разработчикам правильно подойти к планированию и организации разработки новых противовирусных препаратов и полноценно документировать ее результаты.

Разработка любого противовирусного препарата требует масштабных доклинических исследований, чтобы определить механизм действия, для чего могут быть изучены связывание с рецептором, ингибирование ферментативной активности, структура связанного ингибиторного комплекса с помощью рентгеновской кристаллографии и характеристики мутаций резистентности в гене, кодирующем мишень.

Противовирусная активность, как правило, оценивается как in vitro, так и in vivo. Важно определить цитотоксический и терапевтический индексы, чтобы терапевтическая концентрация противовирусного препарата не приводила к неприемлемой токсичности.

Кроме того, в доклинических исследованиях важно изучить влияние на противовирусную активность исследуемого препарата одобренных противовирусных лекарств, с которыми он может применяться в комбинации, поскольку противовирусная терапия, как правило, является комбинированной. Наконец, важным аспектом является изучение механизма, скорости и факторов формирования вирусом-мишенью резистентности как в моно-, так и комбинированной терапии. В отношении всего этого американский регулятор приводит соответствующие рекомендации.

Кроме того, FDA отмечает, что иммуномодулирующие препараты вызывают дополнительные затруднения. Они могут обладать потенциалом незапланированного влияния на репликацию вируса и другими нежелательными эффектами, обусловленными влиянием на иммунную систему. В случае исследуемых препаратов, действующих посредством общеиммунных стимулирующих механизмов, FDA рекомендует спонсорам подтверждать снижение противовирусной активности и выявлять конкретные задействуемые компоненты иммунной системы.

Следует отметить, что ни один противовирусный или иммуномодулирующий препарат, являющийся отечественной (союзной) разработкой, даже зарегистрированный после 2006 г., не соответствует требованиям, содержащимся в документе FDA, поэтому есть веские основания подозревать, что они могут быть не только неэффективны, но и формировать резистентные вирусы и приводить к иммунологическим нарушениям.

Перевод: PharmAdvisor

gmpnews