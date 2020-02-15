ЕМА начинает публиковать сообщения о нежелательных реакциях на ветпрепараты

Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) впервые публикует сообщения о нежелательных реакциях на ветеринарные препараты, разрешенные в Европейском Союзе, через веб-сайт www.adrreports.eu. Отчеты поступают непосредственно из Eudravigilance Veterinary (EVVet) – базы данных для обработки сообщений о нежелательных реакциях.

Информация о нежелательных реакциях на лекарства для применения у человека доступна на том же веб-сайте с 2012 г. Расширение спектра предоставляемой с помощью сайта информации с включением в него данных о ветеринарных лекарствах является частью постоянных усилий ЕМА по обеспечению прозрачности и открытости процессов регулирования в ЕС.

Нежелательные реакции обычно наблюдают ветеринары или владельцы домашних животных. Информацию о них передают в электронном виде в базу EVVet, где подобные данные, в том числе поступающие из-за пределов ЕС, собирают для национальных компетентных органов и владельцев разрешений на маркетинг. Опубликованные на сегодня на портале www.adrreports.eu данные касаются примерно 250 лекарств для применения в ветеринарии, одобренных по централизованной процедуре.

При доступе к веб-сайту информацию о нежелательных реакциях можно искать по названию продукта (для централизованно одобренных ветеринарных лекарств) или по активному веществу. Дашборд позволяет получить данные о количестве предполагаемых нежелательных реакций, приходящихся на тот или иной вид, породу, географический регион, тип или группу реакций. Также возможно просмотреть подробный список отдельных случаев, зарегистрированных для каждого лекарства или действующего вещества.

gmpnews