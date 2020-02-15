Росздравнадзор будет отслеживать ситуацию с лекарствами от рака

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что за Росздравнадзором закрепят функцию по контролю за дефицитом лекарств, в том числе, для онкобольных на российском фармацевтическом рынке.

«Важно, чтобы необходимые лекарства всегда были доступны для пациентов, и вы знаете, что родители тяжелобольных детей жалуются, что нужных препаратов зачастую не хватает. Во многом это связано с тем, что у нас нет ни одного пока федерального органа, который следил бы, мониторил бы ситуацию на рынке жизненно важных препаратов. Мы часто о дефиците узнаем от врачей, от родителей по факту. А надо действовать на опережение», — сказал Мишустин на совещании в правительстве 14 февраля.

По его словам, полномочия по отслеживанию ситуации на фармрынке в этой связи должен получить Росздравнадзор.

По словам премьера, ведомство будет «информировать как руководство правительства, так и Минздрав и врачей в больницах» о дефиците лекарств.

Мишустин добавил, что по итогам совещания намерен подписать перечень поручений, направленных на совершенствование помощи больным с онкологическими заболеваниями в России, и в перечне будет, в том числе, и пункт о новой функции Росздравнадзора.

Фото: © РИА Новости. Алексей Куденко

interfax-russia