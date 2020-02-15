Росздравнадзор пресек деятельность доставившей лекарства на имя Мурашко онлайн-аптеки

Об этом сообщили «ФВ» Минздраве.

В ведомстве сослались «на появление в СМИ сведений о незаконной реализации лекарственных препаратов через интернет». Дело об административном правонарушении возбудил столичный Росздравнадзор по поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко.

Изъятие связано с расследованием «ФВ», подтвердили два источника, близких к Минздраву. Корреспонденты издания заказали в интернет-магазине рецептурные препараты на адрес Минздрава и Росздравнадзора. Заказ в министерство был оформлен на имя Министра здравоохранения России Михаила Мурашко, что не смутило онлайн-аптеку. Курьер доставил на эти адреса феназепам, золофт и кеторол, которые должны отпускаться строго по рецепту.

«ФВ» проводил аналогичную контрольную закупку в июле 2019 года. Тогда рецептурные препараты доставили прямо в редакцию. Сервис, отвечающий за заказ, продолжил работу.

Спустя полгода лишь восемь из десяти аптек отказались доставлять рецептурные препараты по указанным адресам.

Закон о дистанционной продаже лекарств обсуждался в Думе, ее предлагали легализовать с июля 2020 года. Правительство не поддержало поправки, сославшись на недоработки в процедуре учета рецептурных бланков и проблемы с проверкой рецептов.

Нарушение закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 №61-ФЗ грозит штрафом на юрлиц в размере до 200 тыс. руб. или приостановлением деятельности на срок до 90 суток.

Представители интернет-магазина не ответили на запрос «ФВ» о дальнейших действиях.

Руслан Мавлиханов

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