Аптеки и дистрибьюторов обяжут сообщать о нежелательных реакциях на препараты Росздравнадзор пресек деятельность доставившей лекарства на имя Мурашко онлайн-аптеки » Турция начнет экспортировать диагностические тесты в Узбекистан и Кыргызстан Турция намерена начать экспорт диагностических тестов для определения коронавируса в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу. Поставки начнутся в ближайшие дни. По словам руководителя ведомства, диагностический тест турецкого производства способен определить наличие коронавируса примерно за два часа с точностью 99,6%. Диагностический тест разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Власти Узбекистана и Кыргызстана заказали по 10 тыс. экземпляров. Турция эвакуировала из Уханя 42 человека. Илья Дугин

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