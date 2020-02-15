Турция начнет экспортировать диагностические тесты в Узбекистан и Кыргызстан

Турция намерена начать экспорт диагностических тестов для определения коронавируса в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.
Поставки начнутся в ближайшие дни.
По словам руководителя ведомства, диагностический тест турецкого производства способен определить наличие коронавируса примерно за два часа с точностью 99,6%.
Диагностический тест разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ.
Власти Узбекистана и Кыргызстана заказали по 10 тыс. экземпляров.
Турция эвакуировала из Уханя 42 человека.
Илья Дугин
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