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Турция начнет экспортировать диагностические тесты в Узбекистан и Кыргызстан

Турция намерена начать экспорт диагностических тестов для определения коронавируса в Узбекистан и Кыргызстан, сообщает Reuters со ссылкой на министра здравоохранения страны Фахреттина Коджу.

Поставки начнутся в ближайшие дни.

По словам руководителя ведомства, диагностический тест турецкого производства способен определить наличие коронавируса примерно за два часа с точностью 99,6%.

Диагностический тест разработан в соответствии с рекомендациями ВОЗ.

Власти Узбекистана и Кыргызстана заказали по 10 тыс. экземпляров.

Турция эвакуировала из Уханя 42 человека.

Илья Дугин
pharmvestnik

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Февраль 15, 2020 | Просмотров: 106